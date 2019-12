A IBG – Indústria Brasileira de Gases, única fabricante de gases medicinais e industriais com capital 100% nacional, amplia sua capacidade de produção no sul do país com uma moderna fábrica em Forquilhinha (SC) e uma nova filial em Londrina (PR).

Na cidade catarinense, foram instaladas uma planta de gases do ar para a produção de oxigênio, nitrogênio e argônio, bem como uma estação de enchimento de oxigênio e uma fábrica especializada em gás carbônico (CO 2 ). Já o Paraná abriga uma estação de enchimento de oxigênio.

“Visualizamos em Forquilhinha potencial para receber uma planta de gases do ar. O CO 2 é um gás muito utilizado na indústria alimentícia, de bebidas e de solda”, lembra o presidente da empresa, Newton de Oliveira. Considerada uma das plantas industriais mais prósperas e tecnológicas do país, a fábrica é operada remotamente desde a sede da empresa em Jundiaí (SP), a mais de 900 quilômetros de distância.

Com a nova fábrica, a IBG irá atender o mercado sul do país. No início de 2019, a companhia também inaugurou outra filial de vendas na região, com uma estação de enchimento em Londrina, a segunda no estado do Paraná. Anteriormente, a empresa possuía apenas uma unidade em Curitiba.