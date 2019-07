Para a maioria das pessoas, há 16 anos não se podia imaginar que a educação a distância Online tomaria as proporções que tem hoje. A evolução foi rápida se pensarmos que havíamos recém-conhecido os telecursos e os cursos através de CD-ROMS para computador, nos anos 1990. Quando o potencial da internet ainda era colocado em dúvida, apenas a vanguarda conseguiu enxergar o futuro brilhante e certo da educação a distância (EAD).

O Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias Educacionais (IBACBRASIL) comemora 16 anos de fundação nesta quinta-feira ( 25 de julho), ocupando posição de referência no ensino a distância.

“Foi essencial a visão das transformações que o mundo virtual traria para a sociedade. Esta visão orientou a construção do nosso modelo pedagógico,comprovadamente eficaz, mas foi a busca constante por melhorias e inovações que levou a empresa à condição de excelência na prestação dos serviços aos nossos alunos”, afirma o diretor do IBACBRASIL, Fernando Halfen.

Líder na área de Cursos de Trânsito – principalmente Reciclagem Online para condutores que tiveram a CNH Suspensa ou cassada – a empresa também oferece cursos online em contratos com empresas das áreas de enfermagem, nutrição e alimentação, e contabilidade.

O modelo pedagógico – O IBACBRASIL realiza pesquisas de satisfação com seus alunos para poder melhorar cada vez mais a qualidade de seus serviços, sustentando uma avaliação média de 98% de satisfação.

Um dos itens mais elogiados é o atendimento da monitoria, que atende através de chat, 0800, e-mail e até Whatsapp sanando dúvidas e auxiliando os estudos dos estudantes sempre com cordialidade e simpatia.

A Plataforma Jornada também ganha destaque nas avaliações dos alunos. De propriedade do IBACBRASIL e reconhecida pelo Ministério da Educação como Tecnologia Educacional, a plataforma é o ambiente virtual onde se tem acesso aos conteúdos a serem estudados. Além de intuitivo para facilitar a utilização, recorre a textos, vídeos, animações, sons, os mais diversos recursos para enriquecimento do conteúdo, incluindo também os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD).

“Acreditamos que a satisfação dos clientes também está ligada a um fator que muitos deles não sabem: a certificaçãoISO 9001. Com a padronização dos processosgarantimos a alta qualidadedos serviços, assim vem a satisfação dos clientes”, complementou Fernando Halfen.

A equipe de colaboradores tem na satisfação dos clientes o seu maior comprometimento. “Sabemos que o bem-estar do colaborador é primordial para o sucesso do IBACBRASIL, por isso nos enxergo como uma grande família, com variedade de etnias, gêneros, cores e religiões, onde todos tem espaço para a troca experiências, e para contribuir com diferentes visões e ideias”, concluiu Fernando Halfen.

Um breve histórico – O IBACBRASIL iniciou suas atividades em 2003 com a oferta de cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação para professores em parceria com as universidades estaduais do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) e de Ponta Grossa (UEPG).

Em seguida, o IBACBRASIL operacionalizou o Programa Proficiência, parceria entre os Conselhos Estaduais e o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que se tornou referência nacional e internacional na atualização de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Já em 2010, juntamente com oConselho Regional de Contabilidade do Paraná(CRC-PR),implementou o Programa MaisSaber Contábil, beneficiando mais de 10 mil profissionais. No mesmo ano, em parceria com aBase Editora,o IBACBRASIL desenvolve cursos para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em 2013 aconteceu o salto em direção à atuação na área de trânsito. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) homologou quatro cursos produzidos pelo IBACBRASIL: Mototaxista,Motofretista, Reciclagem para Condutores Infratores e Renovação de Carteira Nacional de Habilitação.Foi com esses cursos que se iniciou o engajamento na busca de qualidade da educação para o trânsito.

Nos anos de 2014 e 2015, o IBACBRASIL operacionalizou o Programa de Atualização de Instrutores e Examinadores de Trânsito, iniciativa do Denatran, atualizando mais de 75 mil Instrutores e Examinadores de Trânsito que atuavam em todos os estados da federação.

Graças ao sucesso desse trabalho, o Denatran acelerou os processos de regulamentação dos cursos online de trânsito, abrindo a possibilidade para que os Detrans seguissem o mesmo caminho.

Hoje a empresa atua com cursos de Reciclagem Online de CNH Suspensa nos estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Novos credenciamentos estão sendo buscados junto aos Detrans dos demais estados, com o objetivo de atuar em todo o território nacional oferecendo o Curso Online de Reciclagem de CNH a um preço acessível, de forma inclusiva e com excelente qualidade.