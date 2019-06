Fiscais do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), regional de União da Vitória, identificaram na quinta-feira (13), no município de Paulo Frontin, uma área de corte de vegetação nativa ilegal, equivalente a 1,43 hectares de desmate. A ação foi realizada a partir de denúncias que chegaram ao órgão. O desmatamento ilegal é considerado crime ambiental, previstos na Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 6.514/08.

O responsável pela área foi notificado para se apresentar ao IAP nesta segunda-feira (17) e trazer documentação pessoal e do imóvel para ser aplicado o auto de infração. Com a forte presença de produção de fumo na região, a suspeita é que a madeira seria utilizada para a queima em estufas do produto. “Quem utiliza estufa de fumo clandestinamente ainda utiliza lenha de mata nativa”, explica o fiscal da regional do IAP de União da Vitória, Renato Vicente Lachovski.