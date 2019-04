O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) promoverá seminário sobre Direito Administrativo e arbitragem, na quinta-feira (2/5), das 17h30 às 19h30, no seu plenário, no Centro do Rio. O evento será aberto pela presidente nacional, Rita Cortez. As palestras sobre o tema serão ministradas pelos advogados e procuradores do Estado do Rio de Janeiro Alexandre Aragão e Gustavo Fernandes. As inscrições podem ser feitas no site www.iabnacional.org.br/eventos.

Organizado pelas comissões de Direito Administrativo, presidida por Manoel Messias Peixinho; e de Mediação, Conciliação e Arbitragem, sob a presidência de Ana Tereza Basílio, o seminário concederá aos estudantes de Direito duas horas de estágio pela OAB/RJ. Após as palestras, haverá debates, que serão mediados pelos advogados Tarsis Nametala Batista Jorge e Raquel Rangel.

O IAB fica na Av. Marechal Câmara 210, 5º andar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2240-3173.