No mundo conectado em que se vive hoje, ficar sem bateria no celular no meio do dia pode representar um problema maior do que se imagina. Afinal, muitas pessoas trabalham, estudam e realizam outras atividades por meio de smartphones o tempo todo. Ter um carregador sempre à mão pode ser a salvação de muitos nestas ocasiões.

Contudo, cabos muito compridos podem não ser a melhor opção para estes momentos. Geralmente, as pessoas precisam carregar seus aparelhos no meio da correria do dia a dia e alguns metros de fio podem ser um problema.

Pensando nisso, a i2GO, líder em acessórios essenciais na América Latina, desenvolveu uma linha de cabos com 20cm, ideais para aqueles com a rotina atarefada. “A nova linha mini apresenta o tamanho ideal para ser usada com power banks e notebooks para carregamento e sincronização mais rápidos”, explica um dos fundadores da companhia, Marcelo Castro.