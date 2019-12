FOLHAPRESS – Após Hulk, 33, assumir o namoro com a sobrinha de sua ex-mulher, Iran Ângelo, o jogador fez de tudo para conseguir a separação de forma amigável. Ele depositou R$ 100 milhões na conta dela e ainda a deixou a escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele.

A reportagem confirmou a informação publicada pelo colunista Leo Dias, do UOL. O assessor do jogador disse que, em agosto deste ano, Hulk mostrou os extratos bancários à ex-mulher e transferiu metade do que tinha em conta. O ato foi feito diante de advogados e documentos foram assinados.

A briga em torno da separação, no entanto, não teria sido causada pelo namoro de Hulk com Camila Ângelo, 3, já que a separação ocorreu antes de os dois terem assumido o relacionamento, informou o assessor do atleta. Mesmo após o acordo, Hulk e Iran só se falam por meio de seus advogados.

Hulk confirmou que está namorando Camila na última segunda-feira (23). Segundo nota encaminhada por sua assessoria de imprensa, o ponta da equipe chinesa Shanghai SIPG falou sobre o relacionamento com os pais e o irmão da nova namorada no último sábado (21).

“Ele falou a verdade e comunicou à família. Hulk e Camila iniciaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação, pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente para evitar mentiras e comentários maldosos”, diz trecho da nota.

A assessoria de imprensa de Hulk informou ainda que o casamento dele com Iran terminou em julho, e que Camila também está separada “há muito meses”.

Hulk e Iran foram casados por 12 anos. Eles têm três filhos: Ian, Tiago e Alice.

Procurada, Iran Ângelo não foi localizada para comentar sobre a separação com o jogador.