A Vivo dá início às vendas dos aparelhos Huawei P30 Pro e P30 lite no Brasil nesta sexta-feira, 17/05. Como oferta promocional, clientes de planos pós pago que realizarem o Vivo Renova no dia 17/05 em lojas selecionadas¹ ganharão um desconto exclusivo de R$ 2.000,00 na entrega de um smartphone usado para a aquisição do modelo Huawei P30 Pro, que se somará ao desconto da avaliação do aparelho antigo entregue no ato do Vivo Renova. O desconto promocional também é válido para novos clientes que contratarem um plano pós-pago e realizarem o Vivo Renova no dia 17 de maio.

Criado pela operadora como mais uma forma de relacionamento para ampliar o acesso dos seus clientes às novas tecnologias e também para promover aos equipamentos uma destinação adequada, o Vivo Renova é o programa de desconto da Vivo em que smartphones usados – desde que em pleno funcionamento – são avaliados de acordo com o modelo e estado de conservação e garantem descontos na aquisição de um novo smartphone nas lojas físicas da Vivo.

Somente em 2018, foram recolhidas neste programa 12,9 toneladas de aparelhos, o equivalente a 84,2 mil itens. Desde o início do projeto, em 2013, 300 mil celulares foram substituídos, um total de 43,86 toneladas. Os aparelhos em bom estado são recondicionados e comercializados por empresa parceira no mercado de usados. Mais detalhes sobre os valores e condições podem ser encontrados em www.vivo.com.br/vivorenova.

O aparelho – o HUAWEI P30 Pro possui um revolucionário sistema de câmeras quádruplas, desenvolvido em parceria com a Leica. Outro detalhe que chama a atenção é a tecnologia SuperZoom, a mais poderosa entre os premium do mercado, possibilitando que os usuários consigam romper as barreiras de distância sem perder qualidade e fidelidade do que está sendo fotografado.

Entre os diferenciais está o painel de 6,47 polegadas, com resolução Full HD+ capaz de tornar a qualidade da tela excelente, com cores vibrantes e nível de nitidez acentuado. A tecnologia OLED garante que o contraste e o brilho sejam intensos, típicos desse tipo de painel. O smartphone estará disponível no mercado brasileiro nas cores Aurora e Preta. O FHD+ (2340×1080) Dewdrop Display apresenta um pequeno entalhe, proporcionando área máxima de exibição. O HUAWEI P30 Pro também abrange a tecnologia de exibição acústica, com a entrega de áudio de alta qualidade por meio de uma tela de emissão de som. Dando continuidade ao pioneirismo da marca, é possível desbloquear o aparelho com agilidade usando o avançado sensor de impressão digital na tela. O Huawei P30 Pro apresenta excelente performance com o Kirin 980, primeiro chipset do mundo que traz uma unidade de processamento neural (NPU) integrado a Inteligência Artificial. Outro diferencial é a bateria de 4200mAh e o recurso Super Charge de 40W que carrega um dispositivo de zero a 70% em 30 minutos, mantendo o dispositivo ligado por mais de um dia inteiro de trabalho intensivo. É equipado ainda com um conjunto de recursos avançados de comunicação sem fio que suportam conectividade Dual SIM e Dual VoLTE, além de 8GB de RAM e 256GB de memória.