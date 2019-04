Vinte pacientes em tratamento no Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal (CAIF) estão sendo beneficiados com cirurgias plásticas reparadoras que acontecem desde a manhã desta quarta-feira (24), no Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba.

As cirurgias integram o V Mutirão organizado pelo departamento de ação social da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como parte da agenda da 35ª Jornada Sul Brasileira de Cirurgia Plástica, que será realizada de quinta-feira a sábado (25 a 27), na capital.

Os procedimentos de correção de deformidades congênitas da face seguem durante toda a quarta-feira, em três salas do Centro Cirúrgico Eletivo do Hospital do Trabalhador. O trabalho é realizado por médicos especialistas na área e equipe de enfermagem.

O CAIF e o Hospital do Trabalhador são instituições que integram a rede de unidades próprias da Secretaria da Saúde do Paraná. O Centro é referência no País para o tratamento de deformidades da face. “É uma unidade sob gestão do Governo do Paraná, com profissionais qualificados e equipamentos de alta tecnologia”, explicou o diretor-geral do HT, Geci Labres de Souza Junior. “Trata-se de uma unidade de excelência, uma das poucas do Brasil a prestar este tipo de atendimento de forma integral”, afirmou.

Ele lembrou que o mutirão oportuniza a redução na fila de espera por procedimentos cirúrgicos e destacou que o Hospital do Trabalhador, mais uma vez, cumpriu a missão de atender com eficiência as demandas da população. Souza explicou, ainda, que os beneficiados – crianças e adolescentes com idade entre 4 meses e 15 anos, em tratamento pelo SUS – já estavam com suas cirurgias programadas. Por meio do mutirão, eles tiveram os procedimentos antecipados. “A maioria dos pacientes terá as deformidades corrigidas integralmente nas cirurgias, o que traz muita alegria a todos os colaboradores do Hospital do Trabalhador”.

O V Mutirão de Cirurgias Plásticas Reparadoras e Reconstrutivas envolveu outros hospitais de Curitiba, Ponta Grossa e Londrina, com a realização de 100 procedimentos . Uma comitiva da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica visitou todos os hospitais que colaboraram com a atividade. No Hospital do Trabalhador, o diretor do departamento de ação social, Victor Adissi, ressaltou a participação da instituição. “É uma ação que tem o objetivo humanitário, com doação integral dos envolvidos – profissionais, hospitais e gestores. O que vemos aqui é um trabalho de cooperação e cidadania”, salientou.

O Hospital do Trabalhador preparou, ainda, uma sala especial para as famílias dos pacientes. Regiane do Rosário, de Tijucas do Sul, mãe de uma menina de 4 meses e 21 dias, conta que a cirurgia será um grande benefício para a filha. “É uma oportunidade de antecipar o tratamento”.