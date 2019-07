O Hospital Santa Cruz, de Curitiba (PR), está entre os finalistas do Prêmio Proteção Brasil 2019 na categoria Segurança com Eletricidade. O concurso nacional, organizado pela Revista Proteção, reconhece projetos inovadores voltados para Saúde e Segurança do Trabalhador (SST). O case selecionado destaca o uso de Balanced Scorecard no planejamento das ações de prevenção e melhorias de infraestrutura da rede elétrica, ressaltando a preocupação constante do hospital com o bem-estar tanto dos colaboradores, quanto dos pacientes internados ou em atendimento.

“O BSC tem quatro perspectivas importantes, entre elas a segurança do trabalhador. Com a ajuda dessa metodologia, conseguimos identificar os pontos críticos da estrutura elétrica e planejar investimentos de longo prazo, o que levou a uma série de resultados positivos.

Estamos há oito anos sem acidentes de trabalho relacionados com eletricidade e, em breve, nos tornaremos 100% autossuficientes em geração de energia em caso de queda do abastecimento regular”, explica o engenheiro de Segurança do Trabalho do Hospital Santa Cruz, Douglas Campos.

A edição deste ano do Prêmio Proteção Brasil recebeu 194 cases de instituições de todo o país com diferentes áreas de atuação. Do total, 32 foram selecionados como finalistas para apresentação técnica durante a 8ª Feira Internacional de Saúde e Segurança do Trabalho (Expo Proteção) que ocorre no início do mês de agosto, em São Paulo (SP). A cerimônia de entrega da premiação também será realizada durante o evento, no dia 08 de agosto.