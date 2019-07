O Centro de Odontologia é uma das especialidades do Hospital IPO integradas à área de otorrinolaringologia, uma das mais respeitadas do Brasil. Como um dos únicos que possui o serviço integrado para tratamentos posteriores, conta com uma equipe de quatro profissionais, todos atuando em parceria com otorrinolaringologistas que desempenham os mais diferentes tipos de cirurgias e procedimentos bucomaxilofaciais.

Ahmad Allahham, ortodontista e o coordenador do espaço, explica que o Centro de Odontologia já existe há alguns anos e realiza desde tratamentos dos mais simples até cirurgias de alta complexidade. “A nossa equipe é composta por um clínico geral, dois cirurgiões dentistas especializados em bucomaxilofacial e por mim, especializado em ortodontia”, afirma.

Em média, a equipe atende realiza entre 300 e 500 procedimentos mensalmente. “Nós atendemos qualquer paciente que necessite de atendimento odontológico”, ressalta. “Realizamos limpeza, restaurações e procedimentos que trazem benefícios na parte estética e na funcional”.

Umas das perguntas mais frequentes é o porquê da necessidade de um centro de ortodontia integrado ao Hospital IPO. Para isso, os especialistas esclarecem: a ortodontia é essencial para o bom funcionamento do sistema respiratório. “Para evitarmos a necessidade de cirurgias em crianças e adultos, nós utilizamos tratamentos ortodônticos para resolver patologias e, em muitos casos, obtemos sucesso”, explica o especialista.