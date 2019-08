O Hospital IPO levou o projeto “Realidade Aumentada chega aos livros de medicina” para Brasília nesta semana. A novidade, que permite que conteúdos médicos sejam acessados através de Realidade Aumentada (RA), foi apresentada ao Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Paulo Alvim, secretário do MCTIC, recebeu o médico Caio Soares e o Head of Innovation do Hospital IPO, Mauro Castro, para discutir o projeto e inclui-lo no portfólio do Ministério.

Desenvolvido pelo NEP – Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital IPO, o projeto já foi selecionado para a Feira do Livro de Frankfurt 2018 (Alemanha) e também para o SXSW2019, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, que acontece em Austin, no Texas (EUA). Em setembro, os autores do projeto ainda ministram uma aula especial na Academia Americana de Otorrinolaringologia em New Orleans, nos EUA.