Sempre atento às tecnologias e ao maior conforto dos seus pacientes, o Hospital INC está ampliando a sua unidade no Shopping Pátio Batel. Com um projeto assinado pelo escritório Sakaguti Arquitetos, a filial – que registrou um crescimento das médias mensais de atendimento superior a 94%, desde sua criação em 2017 até o momento – está passando por obras cujo conceito é focado em oferecer comodidade ao paciente e ainda conta com um showroom para demonstração de tecnologias presentes na medicina além de contar com um bate papo sobre saúde (INC-Health TAlks).

“Para nós, a busca para atender melhor os pacientes é constante, hoje o INC conta com o atendimento em Neurologia comparável aos melhores centros dos Estados Unidos e Alemanha”, conta Patrick Ramina, diretor financeiro do Hospital INC. “Trata-se da consolidação de um projeto pioneiro e inovador no Paraná: levar a estrutura ambulatorial a um shopping conceituado como é o Pátio Batel, aliado à qualidade de atendimento e tratamentos avançados, característica que acompanha a trajetória do INC”.

Localizado no Piso S1, a unidade tem à disposição dos pacientes a oferta de 17 especialidades médicas.

A ampliação dobrará o tamanho do local, gerando mais conforto e possibilitando o aporte, no futuro, de mais profissionais especializados. “A filial do Pátio Batel é a união de duas marcas consolidadas em Curitiba: as pessoas têm um centro de alta tecnologia ao dentro de um dos espaços comerciais mais conhecidos da capital, com comodidade e conforto”.