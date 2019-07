O Hospital Erasto Gaertner recebeu, na última quarta-feira (4), três novos equipamentos adquiridos por meio de emendas parlamentares dos vereadores de Curitiba nos anos de 2017 e 2018. No total, foram investidos R$ 390 mil reais para aquisição das máquinas, entre elas, um aparelho de Raios-X móvel que atenderá pacientes das alas de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um Raios-X fixo e um sistema de digitalização de Raios-X, que, em breve, serão instalados no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Erasto Gaertner.

A entrega foi realizada durante cerimônia oficial no auditório principal do HEG, com presenças:

dos vereadores do município de Curitiba; o Secretário Estadual de Esportes, Helio Wirbiski, representando o Governo do Paraná, na pessoa do governador Carlos Massa Ratinho Junior; a diretora do Departamento de Atenção à Saúde do município de Curitiba, Oksana Maria Volochtchuk, representando a Secretaria Municipal de Saúde, Marcia Huçulak; o vice-presidente da Câmara de Vereadores, presidente da Comissão de Saúde, Bem-Estar e Esporte, Dr. Wolmir Aguiar, representando o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Sabino Picolo; o superintendente do Hospital Erasto Gaertner, Adriano Lago; a diretora geral, Dra. Carla Martins e assessores dos parlamentares e lideranças da instituição.