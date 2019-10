A Arena da Baixada receberá neste final de semana, domingo (06), o show Outubro Rosa.

O evento integra o calendário Furacão Rosa e terá toda a renda dos ingressos doada ao Hospital Erasto Gaertner, instituição de Curitiba que trata pacientes com câncer.

Cerca de 25 mil pessoas são esperadas no estádio para assistir aos shows sertanejos e de axé. De acordo com nota oficial do clube, “não será permitida a entrada com camisas de time de futebol. O show Outubro Rosa, realizado pela Rede Massa, terá a presença de diversos artistas nacionais: Edson & Hudson, Daniel, Lucas Lucco, Lauana Prado, Gustavo Mioto, É o Tchan, Paula Fernandes, Henrique & Diego, Yasmin Santos, Roberta Miranda, Gustavo Toledo & Gabriel, Padre Reginaldo Manzotti, Rick & Renner, Léo Chaves, Bruna Viola e Edu Chociay”, informou o clube.