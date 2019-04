Ainda dá tempo de se inscrever para o encontro anual em Comemoração ao Dia da Voz do Hospital Erasto Gaertner (HEG). O evento, que será realizado nesta sexta-feira (12), e está em seu terceiro ciclo de palestras, é promovido pelo Serviço de Fonoaudiologia do HEG, com apoio do Centro de Projetos de Estudo e Pesquisa (CEPEP).

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância da voz para a promoção da saúde, a programação do encontro vai abordar temas relevantes como diagnóstico precoce de doenças para obtenção de resposta positiva ao tratamento proposto e, ainda, o uso adequado da voz como instrumento de trabalho, expressão e indicador de saúde.

As inscrições para o 3º Ciclo de Palestras em Comemoração ao Dia da Voz custam R$50,00 e podem ser feitas no site www.erastogaertner.com.br. O evento é voltado para fonoaudiólogos, acadêmicos e profissionais da Saúde.

Serviço:

3º Ciclo de Palestras em Comemoração ao Dia da Voz

Local: Auditório I do Hospital Erasto Gaertner

Endereço: R. Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas, Curitiba / PR

Inscrições: www.erastogaertner.com.br

Valor: R$50,00