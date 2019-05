Iniciativa tem mudado o comportamento do paranaense

Nesta próxima sexta-feira (31), das 8h, às 17h, o Hospital Erasto Gaertner (HEG) promove mais uma campanha de combate ao tabagismo, com atendimento à população, no centro de Curitiba. A ação será realizada pelo Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do hospital, com apoio do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, do Centro de Projeto de Ensino e Pesquisa do HEG (CEPEP) e da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

Uma grande estrutura será montada na Boca Maldita, Praça Osório, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de boca, evidenciando ainda, os prejuízos causados pelo cigarro. As equipes do HEG farão avaliações de saúde bucal, de graça, em pessoas com mais de 30 anos de idade e, além do exame clínico, todos pacientes receberão educação preventiva através de fotografias de lesões e folhetos explicativos de autoexame.

“Quando qualquer alteração for encontrada na cavidade bucal, o paciente será encaminhado para uma avaliação mais detalhada nas unidades de referência. Em caso de lesão suspeita para malignidade, ele será enviado diretamente ao Serviço Oncológico do Hospital Erasto Gaertner”, explica do dentista Laurindo Moacir Sassi, chefe do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Erasto Gaertner.

30 anos de combate ao câncer de boca

Há 30 anos, eram iniciados, de forma tímida, os primeiros projetos de prevenção ao câncer bucal no Estado do Paraná. Pouco se falava e se acreditava na importância deste trabalho, mas, a partir de 1997, a necessidade das ações junto à população foi comprovada com os resultados concretos catalogados ao longo dos anos. Números expressivos foram apresentados no Congresso Oral Oncology, em Londres, na Inglaterra, e renderam prêmio de primeiro lugar entre diversos trabalhos científicos do mundo todo.

Desde então, o trabalho de prevenção ao câncer boca no Paraná tem sido intensificado. À frente de todas essas ações e pesquisas importantes sobre o câncer bucal no Paraná, o dentista Laurindo Sassi, chefe do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Erasto Gaertner, alerta que a população está mais informada sobre a prevenção, mas ainda é preocupante o número de pessoas que desconhecem a doença e são encaminhadas para tratamento a partir de simples eventos de prevenção. “Uma pesquisa feita pelo nosso serviço, em todo o Paraná, revela que 20% da população nunca ouviu falar sobre o câncer de boca. São pessoas que não têm ideia de que a doença existe e precisam que a informa& ccedil;ão chegue até elas. ”, destaca Sassi.

Em cada campanha feita pelo Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do HEG, são atendidas entre 100 e 300 pessoas. Durante os trabalhos, cerca de 15% desses pacientes têm lesões detectadas e são encaminhadas para tratamento. Ao longo dos anos, os profissionais que atendem a população perceberam que as ações têm grande repercussão e já mudaram o comportamento de muitas pessoas, gerando resultados positivos em relação ao diagnóstico precoce e, como consequência, o aumento das chances de cura.

“Com certeza, a prevenção divulgada por tantos anos fez a diferença na vida destes pacientes. Por isso, nossas ações de saúde não cessaram e continuamos visitando inúmeros municípios no estado do Paraná, dando sequência aos nossos projetos de prevenção ao câncer bucal e ainda firmando novas parcerias em prol desta causa”, comemora Laurindo Sassi.

Como se prevenir

“É importante que as pessoas façam o autoexame preventivo todo mês. Na frente do espelho, com o auxílio de uma colher limpa, analise os lábios, a parte interna das bochechas, o céu da boca, a língua e as gengivas. Verifique se há manchas ou caroços que não cicatrizam em até 15 dias. Se qualquer sintoma desses for constatado, o paciente deve buscar atendimento imediatamente, seja na unidade ou com o dentista de sua confiança”, orienta Sassi.

Serviço:

Dia Mundial Sem Tabaco – Campanha de prevenção do Câncer de Boca

Hospital Erasto Gaertner

Data: 31/06/2019

Horário: 8h às 17h

Local: Praça Osório (Boca Maldita) – Centro de Curitiba

Informações: www.erastogaertner.com.br ou 3361-5247