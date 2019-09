O Hospital Erasto Gaertner (HEG) lança oficialmente, hoje, às 10h, a campanha Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Durante todo o dia, haverá uma programação extensa, no estacionamento do hospital, que incluirá oficinas de maquiagem, de amarração de lenços, além de food trucks e ações informativas para os participantes do evento. O lançamento da campanha será apenas o pontapé inicial de um mês inteiro de atividades pensadas para envolver e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde da mulher.

O Outubro Rosa do Hospital Erasto Gaertner está também dentro do projeto Conscientizar +, criado pela instituição, que tem como principal objetivo mobilizar a sociedade para causas que envolvem responsabilidade social e saúde. O projeto é realizado durante quatro meses ininterruptos, em referência aos quatro tipos de câncer com grande influência na população brasileira: os cânceres infantojuvenil (no Setembro Dourado), de mama (no Outubro Rosa), próstata (no Novembro Azul) e pele (no Dezembro Laranja).

Números e eficácia da campanha Outubro Rosa

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 40 mil mulheres recebem, anualmente, o diagnóstico de câncer de mama no Brasil. Dados do Registro Hospitalar de Câncer do Erasto Gaertner apontam que, dos mais de 2.500 novos casos de câncer registrados, em média, anualmente, 23,4% deles são de mama e 7,3% de colo de útero.

A prevenção ainda é a melhor aliada no combate à doença, por isso, durante o Outubro Rosa, o HEG, que é referência no combate ao câncer no sul do Brasil, estará com seus profissionais nos principais meios de comunicação para informar e orientar o público sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer.

Atualmente, 50% das pacientes com câncer de mama, que chegam ao Hospital Erasto Gaertner, apresentam a doença nos estágios iniciais, nos quais os índices de cura são superiores a 90%. Em relação ao câncer de colo de útero, isso também tem acontecido. Nos últimos dez anos, foi registrado um aumento no número de carcinoma in situ (tumor de crescimento restrito à área de origem) no momento do diagnóstico, o que, certamente, apresenta maiores chances de cura. Para a direção do hospital, os números estão ligados diretamente aos movimentos e campanhas de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e da informação, uma arma poderosíssima no combate a qualquer tipo de doença.

Programação

Com o objetivo de mobilizar toda a sociedade e alcançar o maior número de pessoas com suas informações, o Hospital Erasto Gaertner estará presente em diversos eventos e ações no Paraná.

No dia 5 de outubro, sábado, o Serviço de Cirurgia Plástica do HEG realiza um mutirão de cirurgias de reconstrução mamária que vai beneficiar 20 mulheres (avaliadas e agendadas previamente) submetidas à mastectomia – retirada da mama ou parte dela devido ao câncer. Entre outros objetivos, o mutirão busca melhorar a autoestima dessas pacientes, proporcionando melhor qualidade de vida e influenciando positivamente no combate à doença.

No dia 06 de outubro, domingo, haverá ainda a Caminhada Cuide-se Agora Cuide-se Sempre, realizada em parceria com o Conselho da Mulher Empresária de São José dos Pinhais. Serão aproximadamente 5km de percurso, com saída, às 8h, do Parque de São José dos Pinhais. Além da caminhada, os participantes poderão realizar exames (teste rápido); receber orientações; aproveitar uma feira de produtos orgânicos; food trucks para alimentação e muito mais.

No dia 7 de outubro, segunda-feira, o grupo de palhaços Especialistas da Alegria, do Hospital Erasto Gaertner, levará a campanha Outubro Rosa para o Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba. A ação, que busca conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e de colo de útero, é voltada para os pais e responsáveis dos alunos, mas ensinando também as crianças desde cedo que prevenir é sempre o melhor remédio.

E, como nos anos anteriores, um dos momentos mais esperados da programaçãodo HEG é o evento Outubro Rosa Curitiba, promovido por membros do Harley Owners Group Curitiba (HOG), em prol do Hospital Erasto Gaertner. Mais de mil motociclistas de diversas partes do Brasil e de países vizinhos se reunirão na capital paranaense, de 11 a 13 de outubro, com o objetivo de arrecadar recursos para o HEG. A novidade deste ano é o festival Rock´n´Road, que reunirá, na Pedreira Paulo Leminsk grandes nomes do rock nacional e local, em prol do Erasto. Serão 12 horas de muita diversão, com música de Raimundos, Marcelo Falcão, Frejat, Ira! e Motorocker, entre outras atrações. Haverá ainda ma exposição de motos customizadas, estúdio de tatuagem, brinquedos radicais, espaço kids, lounge para descanso, SPA, além de espaço gourmet formado por food trucks e restaurante.

Para mais informações sobre as ações do Outubro Rosa do Hospital Erasto Gaertner ao longo do mês, acompanhe as redes sociais e o site da instituição www.erastogaertner.com.br

Confira as atrações do lançamento oficial da campanha Outubro Rosa, na próxima terça-feira, 1 de outubro:

Serviço:

Lançamento Campanha Outubro Rosa do Hospital Erasto Gaertner

Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3361-5000

www.erastogaertner.com.br

Evento gratuito – Estacionamento R$9,00 a primeira hora

10h – Cerimônia de abertura

Atrações convidadas:

Coral Feminino Collegium Cantorum

Atividades:

Oficinas de automaquiagem com equipe da Mary Kay Brasil.

Oficinas de amarração de lenços com a ONG Humsol

Oficinas de aplicação de Reiki com Instituto Flor de Liz.

A partir das 10h, também estará disponível, no estacionamento do HEG, a unidade móvel do SESI-PR para realização de exames preventivos.