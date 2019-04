Foi assinada da manhã de ontem (4 de abril) a Carta de Intenções de Colaboração entre o Hospital Erasto Gaertner, o Laboratório de Biomateriais e de Bioengenharia da Universidade de Laval (Canadá), o BioPark – Parque Científico e Tecnológico de Biociências, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná para o Projeto de Biomateriais. O evento foi realizado no auditório do Instituto de Bioengenharia do Hospital Erasto Gaertner (IBEG), que desenvolve tecnologias e produtos de saúde para instituições de todo o país e da América Latina, com a presença de representantes das cinco entidades.

O gesto celebra o compromisso das instituições com a elaboração de ações acadêmicas, científicas e de projetos de pesquisa em conjunto nas áreas de Ciência e Engenharia, particularmente em relação a biomateriais para dispositivos médicos, medicina regenerativa e outras áreas afins à bioengenharia.

“O momento é o marco de um novo IBEG. Entramos em uma nova era de avanços tecnológicos e de pesquisas. Esperamos com isso dobrar a capacidade de atendimento, deixando os processos mais econômicos e, principalmente, com tecnologia de ponta”, afirma Emerson Czachorowski, coordenador do IBEG.

Atualmente, o Instituto de Bioengenharia do Hospital Erasto Gaertner é fabricante nacional de cateter totalmente implantável 100% de titânio. Seguindo padrões de qualidade internacionais, possui em sua linha de produtos o Sistema de Acesso Vascular Central Totalmente Implantável (Life-Port), indicado para pacientes que necessitem realizar punções frequentes dos vasos sanguíneos, para infusão de medicamentos fluidos, hemoderivados e nutrientes.

O convênio

O projeto se desenvolverá com a realização de seminários científicos e tecnológicos, workshops especializados, simpósios e outros encontros científicos de interesse mútuo para promover a interação entre instituições e grupos de pesquisa relevantes para ambos os países, com o objetivo de identificar áreas de cooperação.

A iniciativa também facilitará atividades de intercâmbio científico que ajudarão a implementar a colaboração e a elaboração de projetos conjuntos de pesquisa entre os grupos de pesquisadores das instituições paranaenses e da Université de Laval, sobretudo programas conjuntos de formação em nível de mestrado e de doutorado, visitas de intercâmbio científico, workshops bilaterais e seminários científicos.

Adriano Lago, superintendente do HEG, comemora as perspectivas práticas do projeto: “A assinatura desse convênio é o símbolo de que o Hospital Erasto Gaertner está sempre em avanço. Hoje, demos um passo sólido para a internacionalização do Erasto. São assinaturas de instituições renomadas que trarão a evolução em mais um projeto de nossa instituição.”

“Estou muito feliz por termos conseguido alinhar os interesses e a capacidade de trabalho de 5 instituições tão representativas da área acadêmica e do setor de saúde, com grande potencial de prover melhor qualidade de vida para as pessoas”, complementa o ex-reitor da UFPR Zaki Akel, conselheiro do Biopark e articulador desta aliança estratégica.