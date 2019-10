O Complexo do Hospital do Trabalhador (CHT), que faz parte das unidades próprias do Estado, recebeu três ortopedistas norte-americanos nesta segunda-feira (28), em Curitiba. Apurva Shah (Philadelphia), Vidyadhar Upasani (San Diego) e Colleen Sabatini (San Francisco) ficaram no ambulatório de ortopedia pediátrica do Hospital do Trabalhador (HT) para uma reunião clínica e atendimentos de pacientes.

Os médicos fazem parte de um programa de colaboração entre a Sociedade de Ortopedia Pediátrica da América do Norte (Posna) e a Sociedade Latino-Americana de Ortopedia Pediátrica (Slaoti), que irá visitar três países da América Latina: Brasil, Argentina e Chile.

A cidade escolhida no Brasil foi Curitiba, e as instituições a serem visitadas foram o HT e o Hospital Pequeno Príncipe, na Capital.

Para Geci Labres Souza Júnior, diretor do CHT, o fato da instituição ser uma referência para os demais hospitais, foi imprescindível para ser destacado pelo grupo. “O Hospital do Trabalhador foi escolhido pelo volume de atendimentos no trauma pediátrico e os resultados obtidos. Muitas crianças vêm até aqui, desde atendimentos considerados simples, até cirurgias mais complexas e próteses”, disse.

Weverley Valenza, chefe do serviço de Ortopedia do HT, também falou sobre a importância desta visita. “O grande volume de cirurgias e de traumas atendidos no Hospital do Trabalhador chamou a atenção desses médicos que agora poderão levar inovação e excelência para usar na sua prática diária de ortopedia nos Estados Unidos”.