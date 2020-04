Hospital do Idoso recebe doações de máscaras para profissionais da saúde

O Hospital Municipal do Idoso, no Pinheirinho, recebeu a doação de 140 máscaras na quarta-feira (1/4). Elas são do tipo escudo facial e vão ser utilizadas pelos profissionais de saúde no atendimento a casos suspeitos de coronavírus. Do total, 100 unidades foram doadas pelo FabLab da Prefeitura de Curitiba e 40 pela empresa Electrolux.

O diretor executivo do Hospital do Idoso, Altair Rossato, agradeceu as doações e enfatizou a importância das máscaras na segurança dos profissionais.

“Como cobre todo o rosto, diminuindo a chance de contágio, torna a prática assistencial em nosso hospital ainda mais segura para os nossos colaboradores no enfrentamento à pandemia”, disse o diretor.

Também conhecido como protetor facial, o equipamento de proteção individual (EPI) é transparente e cobre todo o rosto do profissional.

“É indicada principalmente nos procedimentos com risco de respingos de material biológico e a higienização é semelhante a dos óculos de proteção, feita com desinfetante de uso hospitalar”, explica Fernanda Chueire, enfermeira do Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH) do hospital.

FabLab

Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, lembra que a produção das máscaras em impressoras 3D, no FabLab Cajuru, é resultado de uma mobilização de todo o Vale do Pinhão. “Vários órgãos do município, como Agência Curitiba de Desenvolvimento, Fundação de Ação Social (FAS) e Secretaria da Educação, além de empresas privadas, se uniram para a implantação da linha de produção no FabLab”, justifica ela.

Desde o dia 26 de março, o FabLab da Prefeitura, na Rua da Cidadania do Cajuru, produz as máscaras tipo escudo facial para profissionais da saúde e servidores da Defesa Social e do Resgate Social da FAS. A iniciativa ajudará a equipar quem vai ter contato mais direto com os pacientes suspeitos da covid-19.