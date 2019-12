No último sábado de novembro (30), uma forte chuva de granizo atingiu os pomares ao sul de São Joaquim (SC) e ao Norte de São José dos Ausentes (RS). De acordo com agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, até as áreas com cobertura contra granizo foram afetadas.

As perdas ainda não foram mensuradas, mas colaboradores receiam que tenham sido significativas, em função da severidade e do elevado volume de pedras observado em alguns pomares de maçã. Segundo o portal de notícias São Joaquim Online, é comum acontecer esse tipo de fenômeno neste período, podendo ocorrer novamente até o final do ano.

Para esta semana, de acordo com a Climatempo e com o Epagri/Ciram, o clima deve continuar instável no Sul do País, especialmente em Santa Catarina. Já na quinta-feira (12), devido à chegada de uma nova frente fria, as chuvas também podem se espalhar para o Rio Grande do Sul. Além disso, maleicultores de Monte Carlo (SC) devem ficar atentos: há possibilidade de gear nas áreas altas do planalto Sul do estado.

Fonte: Cepea/Hortifruti