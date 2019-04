Orgulhosa de seu canteiro repleto de mudas de alface e couve, a cozinheira Cristiana Hernandes Ribeiro, 38 anos, não vê a hora de começar a colher os primeiros pés na nova Horta Comunitária Monteiro Lobato, no Tatuquara. “Quero preparar uma bacia cheia de verduras da nossa horta”, afirmou ela, que mora com a o marido, Selmo, e mais dois filhos, Paula e Jonas, a poucas quadras do local inaugurado, nesta sexta-feira (5/4), pelo prefeito Rafael Greca.

Um entusiasta das hortas urbanas e do consumo de comida de verdade, o prefeito lembrou que os espaços comunitários de cultivo de hortifrútis são uma prioridade da gestão. “A ideia de uma cidade que se abre para a natureza, que cultiva a terra e consome comida de verdade é um projeto completo de sustentabilidade. Isso é inovação. A agricultura urbana é inovação”, afirmou Greca.

A nova Horta Comunitária Monteiro Lobato teve 28 canteiros requalificados em uma área com 4.400 m², que serão mantidos por 36 famílias que integram a Associação Monteiro Lobato. A revitalização do local, que deverá beneficiar cerca de 175 pessoas (entre agricultores urbanos, familiares e vizinhos), faz parte da programação de aniversário de Curitiba e é uma parceria do município com a empresa de energia Eletrosul, proprietária do terreno.

O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), Luiz Gusi, destacou que, durante a gestão do prefeito Rafael Greca, já foram inauguradas quatro hortas comunitárias (Cajuru, Alto Boqueirão, Fazendinha e Pinheirinho). “Atualmente, são 27 áreas cultivadas por produtores urbanos, beneficiando mil famílias e cerca de 6,3 mil pessoas, entre agricultores, familiares e pessoas que ganham ou adquirem os alimentos das hortas”, reforçou ele.

Gusi observou também que as hortas comunitárias têm um papel que vai para além do cultivo de frutas e hortaliças saudáveis para consumo próprio. “Também é uma atividade terapêutica, de relaxamento e de convívio social. Pode gerar ainda renda extra com a venda de excedentes, economia na compra desses produtos e até alguns outros benefícios, como educação ambiental e educação alimentar”, justificou ele.