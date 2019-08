O trabalho de revitalização da Horta Comunitária Visitação, no Bairro Boqueirão, em Curitiba, foi inaugurado nesta sexta-feira (16). O trabalho tem a participação do Governo do Estado, em conjunto com a Prefeitura de Curitiba e os moradores da região. O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, participaram da inauguração, junto com o vice-prefeito Eduardo Pimentel, e o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Dâmaso Gusi.

“Esse é um projeto importante de ocupação e de uso de espaço público, de terrenos baldios, que se transformam em fonte de produção de alimentos saudáveis, em hortas comunitárias”, disse Ortigara. Mais que produzir alimentos, ele destacou que a criação de uma horta dentro da área urbana ajuda a formar a consciência sobre a segurança e educação alimentar. “Aqui estão várias crianças, jovens de escolas próximas conhecendo o projeto, pegando amor por esse tipo de iniciativa, e todos nós buscamos o tempo todo um alimento saudável, a segurança alimentar”, afirmou.

O Governo do Estado repassou R$ 300 mil. O recurso está ajudando o município a adquirir ferramentas e insumos para serem utilizados em oito das 28 hortas comunitárias em operação em Curitiba. “Mas é a própria comunidade que tem de se interessar por isso e, na sequência, manter o processo vibrante, pulsante, produzindo alimento saudável”, reforçou Ortigara.

Para ele, é importante que haja mais projetos de expansão da oferta de alimentos, seja por meio de hortas, restaurantes populares, sacolões ou feiras. “Tudo aquilo que puder aproximar o consumidor do produtor rural é um caminho que se encurta, reduz os custos de logística e pode melhorar a vida de quem produz”, disse.

Para o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, os espaços podem ser importantes não apenas para a produção de alimentos, mas também de plantas medicinais. “A ideia de plantar os remédios é uma ideia que o Brasil não pode esquecer. O princípio ativo das nossas plantas, da nossa natureza, está dentro de todos os remédios vendidos pelos laboratórios suíços, alemães, noruegueses”, disse. “Agradeço que esse vazio urbano se transforme numa horta urbana.”

A ideia da horta comunitária no Boqueirão veio da cabeça do agricultor Lincoln Willian Polycarpo. Nascido em família de cafeicultores do Norte do Paraná, ele migrou para Curitiba após a geada de 1975, que dizimou os cafezais. “Nunca deixei de ser agricultor”, afirmou. Em 1996, ele apresentou o projeto. Um ano e meio depois foi feita parceria com a prefeitura e criada a primeira horta. No entanto, aos poucos o terreno virou lixeira e o mato se alastrou.

Agora retornou com a participação de 21 famílias, cada uma com um canteiro. “Pelo menos 90% dos que trabalham aqui são idosos e todos eles têm origem na agricultura”, afirmou Polycarpo. A produção no local é variada. São cultivadas desde plantas medicinais e chás, passando por temperos, verduras e legumes, e chegando à mandioca e variedades de batata-doce. “Eu fico até emocionado ao falar disso.”