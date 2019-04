De forma alguma um processo investigativo será a solução para a corrupção no Brasil. Afinal de contas, é preciso que aconteça uma profunda mudança de paradigmas na sociedade para que a mesma se torne mais honesta. Uma operação policial apenas desarticula um esquema criminoso, dentre tantos outros que existem e funcionam diariamente por todo o território nacional. Apesar de não ser o remédio definitivo, a Operação Lava Jato deve ser defendida, aplaudida e fortalecida. Se os procuradores, juízes e polícias seguirem os exemplos desta força-tarefa, talvez a impunidade deixará de ser uma triste realidade do Brasil.

Segundo o ministro da Justiça, Sergio Moro, responsável por várias condenações no âmbito da Lava Jato quando era juiz federal, não será no seu “turno” como ministro que a operação vai retroceder. Espera-se que ele esteja certo. Cabe à sociedade, também, fazer a sua parte. Cada família deve colocar em prática a honestidade em todas as situações do dia a dia, começando com a criação dos filhos e indo até o desempenho no mercado de trabalho. Se o povo fizer a sua parte, dele sairão políticos que cumprem as leis ao invés de aproveitarem suas posições para desviar recursos públicos.