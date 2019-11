Dentro da programação alusiva ao Jubileu de Platina da entidade, a diretoria do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação-SEHA de Curitiba, RMC e Litoral vai homenagear o ex-presidente Marco Antonio de Oliveira Fatuch. Falecido no primeiro semestre desse ano e considerado o mais dinâmico, atuante e respeitado dirigente nessa trajetória de sete décadas, seu nome passará a denominar, a partir do próximo dia 26, o edifício sede da instituição.

A homenagem a Marco Fatuch será marcada com descerramento de placa nominando o prédio, a propósito, revitalizado pela atual administração sindical. “Esse simbólico momento”, adianta João Jacob Mehl, presidente do SEHA, “contará com a presença de importantes lideranças locais, estaduais e nacionais”.

Personagem notável

“Trata-se de uma justíssima homenagem”, pondera o presidente Jacob Mehl sobre a iniciativa do sindicato. “Além de ter construído a sede do SEHA, uma das maiores e melhor estruturadas dentre os congêneres do Brasil, Fatuch sempre foi nosso norte, conhecedor profundo das questões sindicais e habilidoso articulador. Aliás, ele representa personagem do mais alto valor também para o turismo de Curitiba e do Paraná”, complementa o dirigente.

Com área construída de mil metros quadrados, distribuídos em cinco pavimentos, a sede própria do SEHA Curitiba traduz uma das realizações da primeira gestão de Marco Fatuch à frente da entidade, entre os anos de 1973 e 1989. O prédio agrega espaços administrativos, secretaria, auditório, sala da presidência e de reuniões, salão de eventos, salas para aulas práticas de camareira e barman, por exemplo, e, ao lado, estacionamento.

Setenta anos

Criado em 27 de setembro de 1949, como Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Curitiba e sob a presidência do hoteleiro Francisco Loureiro Johnscher, o SEHA comemora setenta anos esbanjando jovialidade e muito folego na defesa dos pleitos das categorias que representa. A propósito, sua abrangência territorial, além da capital paranaense, alcança outros 26 municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral.

Em uma abordagem histórica, vale ressaltar, da mesma forma, a participação dos seguintes presidentes nessa trajetória de sete décadas da entidade: Clovis Bismara (1957-1961 e 1971-1973), Arnaldo Alves Camargo Filho (1961-1963), Fredi Rolf Johnscher (1963-1971), Marco Antonio Fatuch (1973-1989 e 2007-2014), Nilton Migliozi (1989-1992), João Maria Ferreira (1992-1998) e Emerson Mubaia Jabur (1998-2007).

SEHA, hoje

Atualmente, o SEHA possui 1.986 empresas cadastradas, dos segmentos de meios de hospedagem (hotéis, albergues, motéis, flats, pousadas etc.) e de alimentação fora do lar (restaurantes, bares, bufês, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, entre outros). Para esse amplo universo de atividades, a organização sindical oferece cursos de qualificação e atualização, assessoria e consultoria jurídica especializada, convênios para variados serviços e banco de empregos.

O SEHA integra o quadro de associados da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação-FBHA e, por consequência, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo-CNC. Além da representação direta dos segmentos de hospitalidade e gastronomia, atua com forte postura em relevantes colegiados, a exemplo do Conselho Municipal de Turismo de Curitiba e do Conselho Paranaense de Turismo, bem como é uma das instituições criadoras do G5, grupo de trabalho idealizado para aprofundar o debate e buscar propostas e soluções para a atividade turística em âmbito estadual.