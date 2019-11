O Hospital Geral do Exército, da Quinta Região Militar, sediado em Curitiba, é até agora o único dos hospitais do EB a não ter patrono.

Isso deixará de acontecer nesta quarta-feira, 27, quando o hospital passará a chamar-se “Dr. José Candido da Silva Muricy”, homenagem ao médico e major que teve vida altamente significativa e profundamente ligada à História do Paraná no século 19. Foi conhecido pelo espírito solidário no atendimento aos carentes. Foi co-fundador do Museu Paranaense e fundador da Santa Casa de Curitiba.

Morreu em Curitiba em 1888.

A família Muricy estará presente no ato sendo representada pelo médico José Candido Muricy, diretor do Hospital Dr. Muricy e sua esposa, Vera Lúcia, e filhos do casal.

Solenidade às 15 horas.

por @grassi_m com informações do fb aroldomuraghaygert/