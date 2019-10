A importância do Japão e a contribuição trabalho dos empreendedores nikkeis para o Estado do Paraná foram reconhecidas na noite desta terça-feira (29) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) durante uma sessão solene que homenageou japoneses e descendentes. O propositor da sessão, deputado Coronel Lee (PSL), juntamente com a Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná, destacaram a atuação de jovens empreendedores Nikkei no Estado. Durante a solenidade, eles foram reconhecidos com o recebimento de diplomas de menção honrosa.

Para Coronel Lee, a proposição é uma forma de dizer “muito obrigado” a atuação dos nikkeis pela sociedade paranaense. “Esta homenagem ressalta o trabalho destes empreendedores. Nosso objetivo é que se tornem conhecidos. Vemos aqui nossos jovens de destaque. Sintam-se horados”, disse. Para o deputado, esta é uma forma de estreitar os laços entre os países. “Estamos juntos com a Câmara do Comércio para alavancar a economia do Paraná junto ao Japão, trabalhando para trazer novos investimentos ao Estado”, explicou.

Para o cônsul-geral do Japão em Curitiba para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Hajime Kimura, a homenagem é uma forma de manter vivo o valor da cultura japonesa. “O comerciante japonês trabalha para os clientes e para sociedade. A manutenção destes valores de nossa cultura é bom para a sociedade brasileira”, comentou. “Quando assumimos a presidência da Câmara do Comércio, um dos nossos objetivos foi criar Câmara Junior para promover ainda mais a ligação entre Paraná e Japão”, completou o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão no Paraná, Arata Hara.

O deputado Coronel Lee lembrou que cidades como Kakogawa e Maringá, Nishinomiya e Londrina, Himeji e Curitiba, e Awaji com Paranaguá são consideradas irmãs. “Neste sentido, existem muitas pessoas de origem nikkei que contribuem, trabalham e elaboram projetos que alavancam a sociedade paranaense. Queremos reconhecer publicamente isso”, resumiu o deputado.

Participaram ainda da solenidade o presidente da província de Hyogo, Nobuyki Nagata, o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, e o vereador de Londrina, Eduardo Tominaga. Os deputados Delegado Recalcatti (PSD) e Tiago Amaral (PSB) também estiverem presentes.