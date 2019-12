Um homem de aproximadamente 35 anos, não identificado oficialmente, foi encontrado morto após supostamente invadir uma casa no bairro Bacacheri, em Curitiba, no fim da noite de sábado (7). A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura se ele morreu ao sofrer uma queda na fuga, depois de ser flagrado por moradores, ou se foi em decorrência de ferimentos quando teria sido contido.

O suspeito entrou na residência e deu de cara com uma mulher grávida e o filho dela, de cinco anos. “A mulher gritou e o marido dela, que estava nos fundos em um churrasco com amigos, veio atrás do suspeito, que tentou fugir. Sabemos que estas outras pessoas, no fundo da casa, também buscaram a detenção do assaltante. Suspeita-se que, nesta contenção, ele pode ter batido na calçada ou tido alguma lesão por estas pessoas que o seguraram”, descreveu a delegada Tathiana Guzella, da DHPP.

O corpo do homem foi encontrado na Rua Eleonor Rosevelt. Até o momento, ele não foi identificado oficialmente.

Fonte: Banda B