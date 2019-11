Na noite de ontem (31), socorristas do Siate de Foz do Iguaçu, equipe em serviço no Posto Vila A foram acionados pelo COBOM (Central de Operações do Corpo de Bombeiros) para deslocarem até a Rua Vicente de Carvalho, no Bairro Jardim Jupira, para darem atendimento a uma vítima de ferimento por arma de fogo.

No local foi socorrido a vítima identificada como sendo André Silva Ribeiro, de 41 anos de idade, que foi atingido por dois tiros, que acertaram suas costas e braço. A vítima foi socorrida e com apoio médico devido a gravidade dos ferimentos foi estabilizada e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal.

Fonte: Tribuna Popular