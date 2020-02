Homem é preso por agredir a esposa e por quebrar a medida protetiva

Em Araucária, na manhã desta quarta feira, dia 5 de fevereiro, a Patrulha Maria da Penha esteve no bairro Capela Velha para atender uma mulher vítima de violência doméstica causada pelo seu companheiro que possui contra si uma medida protetiva judicial. No local o agressor não foi encontrado e a vítima foi conduzida até a Delegacia da Mulher pela equipe para registrar ocorrência.

No retorno para seu lar a equipe Maria da Penha que presta acompanhamento as vítimas de violência encontrou o agressor dentro da casa da vítima e imediatamente deu voz de prisão por descumprimento de medida protetiva. O indivíduo foi conduzido para Delegacia de Polícia para procedimentos.