Um homem de 41 anos foi preso no Paraná acusado de manter seus pais, de 83 e 81 anos, vivendo dentro de um galpão, por cerca de 20 anos, e de extorquir a aposentadoria das vítimas.

A situação precária em que os idosos viviam foi flagrada pela polícia, no último dia 14, na zona rural de Santa Terezinha de Itaipu. A identidade do acusado não foi informada.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, uma denúncia indicou a “situação desumana” em que as vítimas viviam, em uma chácara. “O casal que há 20 anos, foi retirado da casa principal da chácara pelo filho e colocados a residir em um galpão, de chão batido, aos fundos da propriedade, estava residindo no meio de bichos, inclusive peçonhentos”, diz trecho de nota da polícia.

Em um vídeo, feito com celular, a idosa afirma que o casal matou oito cobras venenosas no local. O galpão, ainda segundo a polícia, estava infestado de baratas, pulgas e ratos. “Além de tudo isso, o filho [preso] ainda se apropriava da aposentadoria do casal de idosos”, afirma a polícia.

Apesar da situação desumana, os idosos afirmaram a investigadores que desejam o bem dos dez filhos, acrescentando o desejo de que eles continuassem a visitá-los no galpão. “As investigações prosseguem com todos os filhos, dez ao total, afinal de contas todos visitavam os pais naquela situação e mesmo assim foram omissos com as necessidades básicas de saúde dos pais”, afirma nota da Polícia Civil.

A instituição acrescentou que a estrutura do galpão está em péssimas condições, podendo cair “a qualquer momento”, afirmando ainda que isso “seria fatal [para os idosos]”.

Após 20 anos no galpão, a Assistência Social de Santa Terezinha de Itaipu transferiu as vítimas para a casa de onde foram retirados, e que seria a primeira moradia dos idosos na chácara.

Testemunhas são ouvidas pela polícia para eventualmente contribuir para a responsabilização de mais suspeitos.