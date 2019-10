Um fuzil foi apreendido por policiais militares do 20° Batalhão de Polícia Militar (20°BPM), pertencente ao 1° Comando Regional da PM (1°CRPM). A ação policial aconteceu no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, na Capital do estado, na noite da sexta-feira (25/10) e resultou na prisão de um homem.

Segundo informações do Batalhão, os policiais estavam em patrulhamento quando um homem, que estava em um Fiat/Idea, ao visualizar a equipe policial, saiu do carro correndo e entrou em uma residência. Os militares estaduais fizeram a abordagem e constataram que o homem estava tentando jogar pelo muro do imóvel um saco preto, que logo em seguida foi confirmado que se tratava de uma arma de fogo, de calibre 270, um fuzil.

Na casa nada de ilícito foi encontrado, porém no veículo Fiat/Idea foi localizada uma bolsa contendo varias munições e equipamentos para recarga do mesmo calibre. Diante dos fatos o homem foi preso e encaminhado, juntamente com a arma e as munições, à Central de Flagrantes da Capital para as medidas cabíveis.