Homem é preso ao tentar sacar cheque de R$ 50 milhões

Um homem de 57 anos, que nunca teve passagem pela polícia, foi preso em flagrante no momento que tentou sacar um cheque fraudado no valor de R$ 50 milhões. Ele tentou obter o dinheiro em uma agência do Santander, localizada no Centro de Curitiba, na última quarta-feira (5).

De acordo com o delegado Victor Loureiro, os funcionários do banco desconfiaram da ação e ligaram para a PCPR (Polícia Civil do Paraná). Além disso, a gerente da agência acionou a Central do banco em São Paulo, suposta emissora da ordem do pagamento, que alegou que o gerente responsável pelo cheque não existe.

O homem justificou que o pagamento seria em razão de serviços de prestados de importação e exportação. “Ele não precisou como ele prestaria esses serviços, através de qual empresa, para onde e em quais países ou estados. A história era bastante confusa”, diz o delegado.

Além disso, mesmo tendo a falsidade do cheque confirmada, o comportamento do suspeito chamou a atenção.

“Surpreendeu, até aos investigadores, a calma como ele estava na agência ainda sob aquela suspeita forte do crime de estelionato. Na delegacia, a mesma reação, aparentando inocência”, completa Loureiro.

O homem foi liberado após pagar fiança, mas vai responder pelo crime de estelionato tentado. Contudo, o caso segue sendo investigado.

Na visão da polícia, ele teve ajuda de outras pessoas para ter acesso a um cheque original do banco. “Tem mais gente envolvida, com certeza”, finaliza Loureiro.