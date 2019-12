Um homem foi detido com 8 maquinas caça-níquel em um estabelecimento comercial em Ibiporã. A apreensão foi nesta quarta-feira (04) após uma denúncia anônima. A ação foi na avenida do Estudantes. Quando a Polícia Militar chegou, o proprietário do estabelecimento foi identificado e foi constatada a existência de 8 máquinas em funcionamento. O homem foi encaminhado à delegacia e as máquinas apreendidas.