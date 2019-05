Com uma seleção de calçados que deram água na boca no público masculino, a marca Homem do Sapato pela primeira vez foi à passarela do DFB Festival. Em alto estilo comemorou cinco anos, com seu design exclusivo. Ao final, Jhonatan Rêgo e Renata Braga, donos da marca brindaram o aniversário com um coquetel na areia da Praia de Iracema.

Jhonatah Rêgo pôde enfim explicar a razão do nome da marca: ele é o próprio Homem do Sapato – assim era conhecido pelos clientes de uma loja de calçados, onde trabalhava. “A cada lançamento, eu avisava os clientes e fiquei conhecido como o Homem do Sapato”. Ao criar sua outro. Passados cinco anos, a marca tem matriz em Fortaleza e franquias em João Pessoa, Salvador e Teresina.