Um homem foi preso em Palmeira, no Interior do Estado, pelo 28º Batalhão de Polícia Militar, depois de ser flagrado em um hotel com um Ford Ranger clonado. A ação aconteceu depois de moradores próximos denunciarem sua atitude suspeita dentro do estabelecimento.

O veículo, de acordo com o Batalhão, era a cópia de um Ford Ranger da cidade de Passos, em Minas Gerais. Os documentos estavam no nome de outra pessoa. Durante abordagem ao rapaz, que teve o quarto em que ele estava revistado pelos policiais, o proprietário do veículo com as características verdadeiras foi localizado na cidade mineira, após o contato com a Polícia Militar local.

Ele, segundo as forças de segurança encarregadas pela ocorrência, apresentou o documento original e fotos do automóvel para a comprovação. Diante dos fatos, o rapaz hospedado no hotel acabou preso e, juntamente com o seu veículo irregular, foi levado à Delegacia para os procedimentos de praxe.