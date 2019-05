Ao menos 19 pessoas, incluindo 13 garotas e três adultos, foram feridas nesta terça-feira (28, noite de segunda no Brasil) por um homem com uma faca na cidade de Kawasaki, a sudeste de Tóquio, informou o Corpo de Bombeiros.

Também de acordo com os bombeiros, um adulto e uma menina “não apresentam sinais vitais”. A expressão é comum no Japão e significa que as vítimas estão mortas, mas que a confirmação ainda não foi feita por um médico.

Duas garotas sofreram ferimentos leves, enquanto a condição das outras vítimas é desconhecida. As meninas, com idades entre 6 e 7 anos, são estudantes de uma escola católica particular e espe ravam pelo ônibus escolar, segundo a agência japonesa de notícias Kyodo.

O suspeito foi detido no local e está gravemente ferido após esfaquear o próprio ombro, também segundo informações da NHK.

O homem, que parece ter entre 40 e 50 anos, foi visto atacando pessoas que estavam num ponto de ônibus. Duas facas foram encontradas em um parque próximo ao ponto onde o ataque ocorreu.

Em 2010, um esfaqueamento em massa em um ônibus escolar e em um ônibus de linha no subúrbio de Tóquio deixou mais de uma dezena de pessoas feridas.

Dois anos antes, um homem de 28 anos atirou um caminhão contra pedestres na capital japonesa, matando três pessoas. Depois, o homem esfaqueou outras quatro.