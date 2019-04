O tradicional Café das Nações, promovido pelo Diário Indústria & Comércio em parceria com o Corpo Consular do Paraná, ocorreu no final da tarde do último dia 25 de abril no auditório da Associação Comercial do Paraná, em Curitiba.

A reunião celebrou homenagem aos países com representatividade no estado, cujas datas nacionais são comemoradas no mês de abril, sendo eles: República do Senegal, República Árabe da Síria e República dos Países Baixos Holanda. Participaram da solenidade cerca de 60 pessoas, entre cônsules e convidados, representantes públicos e empresários. Luis Carlos Borges da Silveira, ex- ministro da Saúde e esposa, Maria Inês Borges da Silveira, atual presidente da Associação de Cultura de Curitiba (ACCUR) foram algumas das personalidades presentes.

Nesta 42ª edição do Café, o presidente do Corpo Consular, cônsul Thomas Augusto do Amaral Neves (Albania e República Dominicana) não conseguiu marcar presença e foi representado pelo cônsul da Áustria, Tércio Gritsch.

O Café das Nações é uma iniciativa do jornal promovida desde os anos 1990 em parceria com o Corpo Consular, cujo objetivo é demonstrar respeito e amizade pelas nações que têm representações diplomáticas no Paraná e no Brasil. As demais fotos do evento serão divulgadas na próxima edição do DI&C.

Fotos: Mauro Campos