O governo da Holanda anunciou nesta quarta-feira (13) que o limite de velocidade para os automóveis em todo o país será reduzido para 100 km/h, como parte de um pacote para reduzir a poluição do ar.

A restrição entrará em vigor em 2020 e valerá apenas durante o dia. De noite, o limite atual, de até 130 km/h, será mantido.

A mudança foi anunciada como forma de impedir que o país precise paralisar obras, como construir novas casas e estradas, para se manter dentro das metas de poluição estabelecidas pela União Europeia.

“Estou terrivelmente chateado, é terrível, mas de outro modo as pessoas estariam sem emprego no Natal”, disse o premiê Mark Rutte, ao anunciar a mudança.

A Holanda está sendo pressionada pela UE por não respeitar os limites de emissão de nitrogênio estabelecidos pelo continente nos últimos anos.

Com a redução, o país terá o menor limite de velocidade da Europa, ao lado do Chipre. A média no continente é de 130 km/h, segundo levantamento da BBC.

A pecuária, outra atividade que gera gases poluentes, também será alvo de medidas, como a inclusão de uma enzima na alimentação do gado, para reduzir sua emissão de óxido de nitrogênio.

No mês passado, fazendeiros bloquearam estradas em protesto depois que o governo cogitou reduzir o número de animais confinados como estratégia para reduzir a poluição.