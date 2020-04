História de Curitiba contada por suas marcas

Em 327 anos, muitas marcas ajudaram a construir a cidade.

A Plaenge é uma delas

A história é dividida por eras, séculos, décadas, anos, meses e dias. “Ao comemorarmos os 327 anos de Curitiba, celebrados no último domingo, percebemos o quanto a Plaenge esteve presente nos últimos 17 anos, especialmente no desenvolvimento da região do Ecoville, que hoje é Top 3 entre os bairros com o metro quadrado residencial mais valorizado da cidade. Assim como a gente, outras marcas continuam ajudando a escrever a história dessa cidade”, destaca Fernando Fabian, diretor da Plaenge.

Nome fantasia do bairro Mossunguê, o Ecoville foi uma das regiões de Curitiba que mais cresceu nos últimos anos. “Quando compramos o primeiro terreno no bairro, o valor médio do metro quadrado era de 250 reais. Hoje, o mesmo metro quadrado não vale menos que 2.500 reais”, revela Fabian.

Ele lembra que quando a Plaenge decidiu vir para Curitiba, escolheu a região do Ecoville para se instalar e investir por três motivos: por ser um bairro planejado, com vias largas bem estruturadas e trincheiras nos cruzamentos com a via do expresso; terrenos com mais de cinco mil metros quadrados disponíveis – o que já era raro em outras regiões da cidade; zoneamento que favorece recuos entre as edificações mais generosos da cidade; e grande potencial de crescimento. “Mas todo mundo dizia que essas vias, que nos chamaram a atenção, ligavam nada a lugar algum, pois a região não era ocupada ainda. O ParkShoppingBarigüi ainda estava em construção. Mas sabíamos que o vetor de crescimento de Curitiba era para esses lados”, conta.

Segundo ele, essa é uma das características da Plaenge: ajudar no crescimento de novas áreas urbanas. Foi assim em Londrina, com o bairro Palhano, em Campo Grande, com o bairro Carandá Bosque, e no Chile, com o bairro Portal La Frontera, por exemplos. “Pouca gente lembra disso, mas antes das incorporadoras batizarem a região de Ecoville, porque Mossunguê não era um nome bom comercialmente, o nome do bairro no projeto era Nova Curitiba. Vários parâmetros construtivos estabelecidos para a região hoje estão sendo levados para outras regiões da cidade. De fato, a região foi a vanguarda do futuro da cidade”, destaca.

Para Fabian, o maior diferencial do Ecoville foi o fato da região nascer com infraestrutura urbana planejada para posterior ocupação. “Isso fez toda a diferença. A região cresceu e ainda tem espaço para crescer ainda mais, com gabaritos mais baixos, nas quadras mais afastadas das vias estruturais. A definição dos espaços comerciais e residenciais estavam desenhados e definidos antes de qualquer empreendimento. Por isso, é uma região diferenciada em Curitiba”, explica.

Depois do ParkShoppingBarigüi, que foi um catalizador do desenvolvimento da região, Fabian lembra que veio o comércio de vizinhança, com produtos e serviços, que hoje garante a autonomia do bairro.

Rosângela Rauch, que há 14 anos mora no edifício “Le Corbusier”, primeiro empreendimento da Plaenge no Ecoville, afirma que o que mais gosta da região é a tranquilidade e a proximidade com o Parque Barigüi e com o shopping. “Quando fui morar no Le Corbusier havia pouco comércio no bairro, mas hoje temos de tudo pertinho de casa. Eu sempre indiquei e continuo indicando o Ecoville como o melhor lugar de Curitiba para se viver”, declara.

Ao todo, nesses 17 anos em Curitiba, a Plaenge já entregou 16 empreendimentos somente no Ecoville e está com outros três em fase de construção e lançamento: Dreams, View e Experience.

“Pra mim, o nosso melhor empreendimento no Ecoville será o Experience, nosso próximo lançamento e que será o nosso empreendimento de mais alto luxo na região. Com uma unidade por andar, de 320 metros quadrados privativos, ele foi concebido seguindo o conceito hand made by Plaenge, para ser único e exclusivo em cada detalhe”, adianta Fabian. “A Plaenge vai continuar ajudando a escrever a história de Curitiba por muitos anos”, garante.