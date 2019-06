Em cartaz até 7 de julho no em um espaço que se mostrou bastante especial para o design de interiores – o Edifício Zoller Building Center, na Rua Coronel Menna Barreto Monclaro, 423, na região central de Curitiba – a CASACOR Paraná 2019 quebrou paradigmas quanto às concepções do morar e mostrou forte alinhamento com as macrotendências mundiais. Viver a diferença, o bem-estar, a integração indoor-outdoor, a beleza do imperfeito e a instigante investigação de formas, materiais e perspectivas de luz diversas fazem parte deste amplo menu de ideias belas, elegantes, atuais e muito sensoriais. Trazemos nesta coluna uma seleção de ambientes em um inspirador roteiro de visita à mostra paranaense.