O advogado Heroldes Bahr Neto foi empossado na terça-feira (03) como presidente da Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, na sede da entidade, na capital paranaense.

Segundo ele, “o objetivo da comissão é acompanhar os projetos paranaenses na área de infraestrutura, de modo que seja respeitada a necessária sustentabilidade e os princípios ambientais, mas que isso seja devidamente harmonizado com a necessidade de crescimento do Estado.”

De um modo geral, as comissões funcionam como instrumentos de auxílio da diretoria da OAB, em especial do presidente, para que definam e anunciem as posições oficiais da instituição. “Vamos contribuir de forma objetiva com considerações e proposições, além de trabalhar com conjunto com demais comissões e em especial com a Comissão de Acompanhamento Legislativo, para que essas propostas se materializem inclusive na forma de propostas de lei, sempre mantendo o foco na melhoria e competitividade de nosso Estado”, explica Bahr Neto.

SOBRE HEROLDES BAHR NETO

É advogado filiado na OAB/PR desde 1996 com ênfase de trabalhos realizados na área do direito ambiental e especialista em Processo Civil, Tributário e Comércio Exterior. Preside a Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná. Membro do Instituto Ibero Americano de Direito Marítimo no Brasil – IIDM/BR e IIDM. Foi membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB na duas anteriores gestões e do CARF/Receita Federal. É sócio proprietário do escritório Bahr, Soccol & Advogados Associados.