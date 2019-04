Os milimétricos pontos crochetados com fios de metal, originalidade da grife Heliana Lages desde 1998, foram buscar a alegria e a exuberância da cantora/atriz Carmen Miranda (1909-1955) para desanuviar os horizontes. Presença obrigatória no Minas Trend, nesta recém-realizada edição de primavera/verão 2020, o estante da designer remetia a um boudoir e à convocação “Queremos avivar as Mirandas que existem em cada uma de nós. A verdade que nos inspira é sentir a vida como Carmen, com sorriso largo, olhos vivos e alma aberta”.

Mirandas é o nome da coleção. E as peças surgem cheias de graça, representando, tal qual a Pequena Notável, a multiplicidade da cultura brasileira, com mistura de materiais simples, mas significativos. Os babados e cachos de flores e de frutas, as primeiras imagens que se formam diante do tema, são representados de forma orgânica, com muita elegância e leveza.

Para a designer, com Carmen Miranda não há problemas de cor. “ Pode quase tudo”, diz ela. Então, a coleção convive com pink, coral, bordô, amarelas, azul escuro, verde oliva e branca.

Compondo a ambientação com filtros dos sonhos, elaborados pelo ateliê Três Pés, Heliana Lages mostrou também em seu estande um pouco da Audaz Noivas. Disposta a dar mais encanto às mocinhas diante do altar, a designer mineira faz oníricos elos do crochê com o romantismo próprio da ocasião. Porém essas peças são feitas só sob encomenda. Também aqui, tudo criado para “reencontrarmos a alegria que existe em cada uma de nós”.