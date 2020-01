Heleno: Bolsonaro é “o maior símbolo do combate à corrupção nos 520 anos da História do Brasil”

O presidente Jair Bolsonaro replicou nas redes sociais, nesta manhã (29), um discurso do ministro do GSI, general Augusto Heleno, em que o presidente é descrito como “o maior símbolo do COMBATE À CORRUPÇÃO de que se tem notícia, nos 520 anos da História do Brasil”.

“Devemos confiar nele, na sua habilidade e determinação em escolher seus ministros e secretários, para melhor conduzir os destinos do Brasil”, disse o ministro em trecho.

Confira o discurso completo:

COMBATE À CORRUPÇÃO – Missão difícil e corajosa.

– General Augusto Heleno.

“- Quem implementou o maior plano de combate à corrupção da Historia do Brasil? E, dessa forma, também ajudou a diminuir a violência? E aí, pensou em um nome? É fácil concluir.