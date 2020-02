HDI Seguros cria diretoria de Transformação e Inovação

A HDI Seguros, quinta maior seguradora de automóvel e sexta de residência no País, acaba de criar a diretoria de Transformação e Inovação, que passa a fazer parte da estrutura da presidência. Daniel Pizarro assume o comando da área com a missão de identificar e estabelecer novos negócios e parcerias alinhados ao momento atual da companhia.

Nos últimos anos, a HDI investiu intensamente em melhorias operacionais e de processos, em relacionamento com clientes e corretores, em modelos de produtos e na própria forma de fazer negócios. Com isso, se transformou em uma seguradora humana, digital e inovadora, capaz de oferecer às pessoas proteção durante suas jornadas. “A criação da diretoria de Transformação e Inovação surge agora para expandir ainda mais as nossas possibilidades de negócios em um mercado ecossistêmico. Somos uma nova HDI, com objetivos arrojados e desafiantes”, explica Murilo Riedel, presidente da seguradora.

Formado em Engenharia da Computação pela Universidade do Porto (FEUP) – Portugal, Daniel Pizarro tem MBA pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD), na França, e acumula passagens por empresas nos EUA e Europa, como Zurich Insurance Group, ING Group e Accenture. “Estou muito animado em participar da transformação que a HDI Seguros está vivendo, principalmente porque que acredito que podemos conquistar excelentes resultados para a empresa, parceiros e clientes, além de colaborar com a evolução do universo segurador”, comenta o executivo.

Superintendência de Marketing

Outra mudança na estrutura da presidência diz respeito à liderança da área Marketing, que está agora sob o comando da Superintende Cintia Kim. Seu principal desafio será contribuir para o reposicionamento e crescimento da marca HDI no Brasil.

Cintia Kim é formada em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, tem pós-graduação em Marketing e master em Comunicação Digital e Marketing pela ESPM. A profissional possui 17 anos de experiência no setor de seguros e financeiro.