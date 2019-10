Lewis Hamilton venceu o GP do México, neste domingo (27), e está ainda mais perto do hexacampeonato mundial. O inglês ficou duas posições à frente do seu companheiro da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, único que pode superá-lo nesta temporada.

Hamilton podia ser campeão mundial já neste domingo, a quatro corridas do fim da temporada, mas precisava impor uma diferença de 14 pontos para Bottas. Na próxima corrida, no dia 3 de novembro, nos Estados Unidos, o inglês precisa somar quatro pontos para conquistar o título.

Ele garante o título também com um oitavo lugar em qualquer uma das três corridas restantes.

Neste domingo, o inglês largou em terceiro lugar, mas ele e o holandês Verstappen se tocaram logo no início e ambos foram para a grama, perdendo posições. Hamilton foi para os boxes na volta 24 e completou 47 das 71 voltas da prova com um jogo de pneus duros.

É a segunda vitória de Hamilton no México -a primeira foi em 2016. Em 2017 e 2018, o inglês foi o quarto colocado.

Com o resultado, Hamilton lidera a classificação geral com folga. O inglês tem 363 pontos, 74 à frente de Bottas. Leclerc, da Ferrari, está em terceiro, com 236 pontos.