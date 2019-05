Patrícia Vieira

O restaurante HAI YO, localizado no Grand Hotel Rayon, em Curitiba, é comandado pelo premiado chef paulista Kazuo Harada, que trouxe para capital paranaense alguns dos pratos que o acompanham durante a carreira.

O HAI YO propõe uma verdadeira viagem gastronômica pela Ásia, com pratos da China, Coréia, Tailândia, Vietnã e Malásia. Além dos pratos quentes e do sushi bar, o restaurante conta com dois menus degustação: o HAI YO (que propõe uma viagem por alguns países da Ásia) e o Omakase Itame (japonês).

O chef Kazuo Harada que foi atraído pela ideia começar um projeto do zero espera transformar o HAI YO em referência em gastronomia oriental em Curitiba. “Gostei muito do desafio e de poder cuidar de cada detalhe a fim de proporcionar uma experiência gastronômica única”, ressaltou.

DI&C: Em um mercado bastante competitivo, o que o curitibano vai encontrar de novo no restaurante?

Harada: O HAI YO é um restaurante único, diferente de tudo que existe em Curitiba. Nosso foco é na cozinha asiática e em um sushi bar tradicional, com ênfase no sashimi e no nigiri. A proposta é oferecer uma verdadeira viagem gastronômica pela Ásia, com pratos da China, Coréia, Tailândia, Vietnã e Malásia, por exemplo. Além disso, apostamos em um ambiente especial e um atendimento impecável para oferecer uma experiência memorável para quem nos visita.

DI&C: Com apenas 36 anos, você já conquistou uma estrela no Guia Michelin por três anos consecutivos (em 2015, 2016 e 2017 por seu trabalho no Mee, restaurante do Copacabana Palace), foi eleito como um dos 10 chefs mais promissores do Brasil pela revista GQ e está entre os cinco melhores chefs do país segundo a Prazeres da Mesa. O que o fez optar por Curitiba e pelo novo projeto?

Harada: Carrego na bagagem boas histórias em restaurantes de hotéis. Além disso, me encantei por Curitiba e gostei muito do Grand Hotel Rayon. Outro ponto que me conquistou foi poder começar esse projeto do zero, pensando em todos os detalhes – desde a escolha da louça, o treinamento da equipe, a seleção dos insumos. Gostei muito do desafio e de poder cuidar de cada detalhe a fim de proporcionar uma experiência gastronômica única.

DI&C: Qual a proposta do menu no HAI YO?

Harada: O HAI YO é um restaurante oriental tradicional com toques contemporâneos – esse é meu estilo na cozinha e o que procurei seguir para criar o menu do Rayon. Além dos pratos quentes e do sushi bar, o restaurante conta com dois menus degustação. Todos os pratos mesclam técnica, criatividade, inovação e priorizam muito o sabor, a temperatura e a textura. Por isso, por exemplo, não servimos shoyo com alguns sushis, já que o molho pode acabar com o sabor do peixe ou “mascarar” o tempero do arroz. É um processo de reeducar o paladar que busco trazer para o restaurante.

DI&C: Como foi o projeto de criação dos pratos?

Harada: Parto do princípio que uma matéria-prima de qualidade é fundamental para se criar um bom menu. Por isso, antes de tudo é preciso mergulhar em uma pesquisa de mercado a fim de encontrar os melhores insumos. Vim para Curitiba meses antes do restaurante inaugurar para fazer isso e encontrei muita coisa boa por aqui, como por exemplo a horta comunitária Rio Bonito, projeto do qual já fazemos parte. A ideia é, além de priorizar produtores locais, dar espaço para iniciativas responsáveis, sustentáveis e que transformem seu entorno – isso é muito importante. Depois de todo esse processo é que começa a etapa de criação, com testes de texturas, sabores e apresentação dos pratos.

DI&C: Quais os principais pratos comercializados no restaurante?

Harada: Além dos dois menus degustação (o HAI YO, que propõe uma viagem por alguns países da Ásia e é composto por três entradas frias e sete pratos quentes, e o Omakase Itame – japonês, composto por três entradas e uma sequência de 11 nigiris), temos diversos pratos que estão tendo uma aceitação muito bacana, como o Tokubetsuna Kaki (ostra fresca, gema de codorna e ouriço com molho ponzu), o Crackling Vietnamese Spring Rolls (folha de arroz recheada com porco, harusame, cogumelos e pimenta com copos de alface e ervas) e o Crispy Sichuan Confit Duck With Pancakes, que é um pato crocante a sichuan com panquecas chinesas. Assim como na maioria dos restaurantes da China, o pato é desfiado na mesa, em frente ao cliente.

DI&C: A cozinha oriental trabalha com ingredientes frescos e perecíveis. Como funciona o processo de logística da produção ao recebimento e preparação dos insumos?

Harada: Trabalhamos com um estoque mínimo para atender o à la carte e os menus degustação. E os insumos que utilizamos são repostos diariamente, priorizando sempre o frescor e a qualidade dos ingredientes.

DI&C: Quais as inspirações para decoração do HAI YO?

Harada: A decoração, assinada pelo arquiteto Eduardo Mourão, é moderna e intimista. A ideia foi criar um espaço que, assim como o menu, proporcionasse uma viagem pela Ásia.

DI&C: Qual a capacidade do restaurante? Horário de funcionamento? Preços?

Harada: O restaurante, que tem capacidade para 50 pessoas, funciona de segunda a sábado, apenas para o jantar – das 19h às 23h30. Além disso, abrimos exclusivamente para eventos, celebrações e reuniões especiais durante o horário de almoço. O valor dos menus degustação é R$270 e os pratos quentes variam entre R$72 e R$97.

DI&C: Quais os principais projetos do HAI YO para os próximos anos?

Harada: Inicialmente vamos focar na qualidade e na consistência para nos tornarmos referência em gastronomia oriental em Curitiba, tanto para clientes, colaboradores e produtores. Depois, temos projetos para trazermos chefs de outros estados para cozinharmos a quatro mãos.

Perfil

Fundação: dezembro de 2018

Área de atuação: Gastronomia oriental

Local de atuação: Grand Hotel Rayon – Rua Visconde de Nacar, 1424 – Centro

Localização: Curitiba – PR

Proprietários ou acionistas: Grupo D. Borcath

Funcionários: 20

Projeção de crescimento para 2019: 20% (considerando como base o mês de inauguração – dezembro de 2018)

História

Com apenas 36 anos, ele já conquistou uma estrela no Guia Michelin por três anos consecutivos (em 2015, 2016 e 2017 por seu trabalho no Mee, restaurante do Copacabana Palace), foi eleito como um dos 10 chefs mais promissores do Brasil pela revista GQ e está entre os cinco melhores chefs do país segundo a Prazeres da Mesa. E agora o paulistano Kazuo Harada – um dos principais nomes do cenário gastronômico brasileiro – comanda o novo restaurante oriental do Grand Hotel Rayon, o HAI YO, aberto ao público desde dezembro de 2018. Mesclando o cuidado com a técnica e o uso de ingredientes frescos, o chef traz para Curitiba pratos que o acompanham em sua carreira, como o Miso Steak Foie Gras (contra filé de Wagyu, foie gras, quiabo, cebolinha, beringela e molho miso picante), o Hong Kong Prawns (camarão com nozes caramelizadas) e o Crispy Sichuan Confit Duck With Pancakes (pato crocante a sichuan com panquecas chinesas). Além dos pratos quentes e do sushi bar, o restaurante conta com dois menus degustação: o HAI YO (que propõe uma viagem por alguns países da Ásia) e o Omakase Itame (japonês). O HAI YO é o segundo restaurante do Grand Hotel Rayon – o Garbo aposta na gastronomia internacional contemporânea.