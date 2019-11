A realidade de muitos trabalhadores modernos é composta por um computador e uma jornada de longas horas sentados em frente a ele. E já que nem sempre o tempo está ao nosso favor, fica difícil aliar hábitos saudáveis à rotina do trabalho. Mas será mesmo?

Se você imagina, necessariamente, um treino de academia nessa rotina, pode ser que fique difícil mesmo para a maioria das pessoas. Mas a boa notícia é que existem vários hábitos simples para colocar seu corpo em movimento durante o expediente.

Antes de falar das pequenas mudanças que você pode adotar por conta própria, é importante lembrar que existe a ginástica laboral e que boa parte das empresas já oferecem esse benefício para seus funcionários.

Já se sabe que as dores articulares, Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são as principais doenças ocupacionais, conforme ensina Camargo. Nesse sentido, a ginástica laboral surge como um dos instrumentos de prevenção dessas lesões.

Os melhores exercícios são os que promovem o alongamento e o relaxamento. Em relação à duração, uma sessão de ginástica laboral costuma ser curta. Em 15 minutos diários já é possível obter os benefícios da prática. Mas Sávio reforça que é muito importante que se tenha a orientação de um profissional para realizá-los. Abaixo você confere alguns exemplos de movimentos para reproduzir cotidianamente no seu trabalho:

Mente sã e corpo são

O ambiente de trabalho é um lugar onde você vai estar na maior parte dos dias da semana. Então é fundamental adotar alguns hábitos de proteção para a saúde nesse espaço. Além dos benefícios físicos, essa atitude proporciona ganhos psicológicos, como a diminuição do estresse, maior concentração, motivação e integração. O que também significa, claro, um melhor desempenho! Segundo Camargo, mesmo com a prática de atividades de baixo impacto, é comum perceber o trabalhador mais disposto e melhor preparado para seguir suas tarefas. “Essa quebra do comportamento sedentário serve como uma pausa ativa, uma interrupção na sequência de trabalho, auxiliando a reduzir o estresse”, explica o educador físico.

Por falar em sedentarismo…

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é considerado o quarto maior fator de risco de mortes no mundo. O hábito de passar muitas horas em comportamento sedentário está diretamente associado à ocorrência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como hipertensão arterial e diabetes, conforme reforça Sávio.

Então, nada de ficar refém só da ginástica laboral, principalmente se a sua empresa não oferece. É preciso criar situações estratégicas que ajudem a quebrar o sedentarismo do expediente. Lembra daqueles hábitos simples que mencionamos? Pois é, chegou a hora de apresentar cinco deles, baseados das dicas do nosso especialista:

1. Faça algumas coisas em pé

Para quem trabalha sentado, só o ato de levantar para fazer alguma atividade já ajuda. Então, que tal receber um cliente na porta, realizar algumas tarefas em pé, como ler algum documento, conversar com algum colega, tomar um café. Sávio lembra que só o fato de estar de pé faz com que o nível de gasto energético se eleve consideravelmente. Já existem, inclusive, alguns aplicativos de celular que monitoram essa atividade, mandando notificações avisando que já está na hora de se levantar. Essa dica é ainda mais válida quando o programa estabelece uma meta e avalia os impactos positivos da prática.

2. Arrume motivos para caminhar

Passar horas sentado tem uma repercussão muito negativa para a saúde. Além disso, essa posição exige um gasto de energia muito baixo. Portanto, caminhar, mesmo que levemente, é uma boa estratégia para esticar as pernas e fazer o sangue circular melhor. Você pode optar por usar o banheiro mais distante ou dar uma volta no corredor. Vai sair para almoçar? Nada de carro. Estacionar um pouco distante vale também. O importante é arrumar qualquer motivo para se mexer entre uma atividade e outra, ou durante os intervalos.

3. Prefira a escada

A tecnologia facilita muito nossa vida, não dá para negar! Mas essa facilidade também tem seu lado negativo, como é o caso do aumento do sedentarismo. Hoje em dia é muito comum ter tudo ao alcance das mãos ou sempre alguma máquina que nos carregue para lá e para cá. Acontece que nosso corpo não foi feito para ficar parado! Que tal trocar o elevador pela escada? Por mais simples que seja, essa mudança já quebra o sedentarismo, aumenta a frequência cardíaca e ainda garante aquele reforço na queima de calorias.

4. Atenção com a ergonomia!

A ergonomia refere-se à relação que estabelecemos com o ambiente físico em que estamos inseridos. Portanto, cuidar da postura é tão importante quanto manter o corpo em movimento no ambiente de trabalho. É importante saber sentar da forma correta, posicionar os pés corretamente, manter um apoio de braços que dê uma condição favorável para não desenvolver alguma lesão por esforço repetitivo. No caso de quem trabalha com digitação, por exemplo, é muito importante deixar os cotovelos e antebraços apoiados, alerta Sávio.

5. Aperte o pause!

Os momentos de pausa também são necessários. Passar horas sentado, de frente para o computador e executando a mesma atividade prejudica o seu desempenho e criatividade, além de impulsionar o cansaço. Separe alguns minutos para fazer pausas programadas. Aproveite esse tempo para relaxar, alongar o corpo, respirar um pouco e limpar a mente. Esses pequenos intervalos até ajudam a resolver aquela demanda que estava difícil de sair, por exemplo.

Fonte: site saudebrasil