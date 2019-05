O Internacional venceu o Flamengo por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (1º), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão. E o jogo teve “lei do ex”, com gol de Paolo Guerrero, em seu primeiro encontro com o ex-clube.

O peruano marcou no início da partida. Arrascaeta empatou na etapa final, e Sarrafiore definiu o resultado que deu ao time colorado seus três primeiros pontos no campeonato. O Fla, que havia vencido o Cruzeiro na primeira rodada, também tem três.

Pelo Brasileiro, o Inter encara o Palmeiras no próximo sábado (4), em São Paulo. Já o Flamengo visita o São Paulo no domingo (5).

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick (Parede), D’Alessandro (Sarrafiore) e Nico López (Nonato); Paolo Guerrero. T.: Odair Hellmann

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Willian Arão (Lucas Silva) e Everton Ribeiro (Lincoln); De Arrascaeta (Diego), Gabigol e Bruno Henrique. T.: Abel Braga

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público e renda: 40.588 (36.010 pagantes)/ R$ 1.759.480,00

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho e Alex Ang Ribeiro (SP)

Cartões amarelos: Rodrigo Dourado, Zeca e Nico López (INT); Renê e Bruno Henrique (FLA);

Gols: Guerrero (INT), do Inter, aos 4min do 1º tempo; Arrascaeta (FLA), aos 14min, e Sarrafiore (INT), aos 31min do 2º tempo