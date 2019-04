O ministro da Economia, Paulo Guedes, viajou a São Paulo nesta terça-feira (9) para agenda sigilosa com artistas e jogadores de futebol.

O ministério da Economia se negou a informar o endereço do encontro e os nomes dos participantes. “O local não será divulgado por uma questão de segurança”, disse a assessoria da pasta.

A agenda oficial do ministério afirma apenas que Guedes participa de “encontro com formadores de opinião – apoio à nova Previdência e ao pacote anticrime”.

Na tarde desta terça, o ministro esteve em evento com centenas de prefeitos em Brasília, aberto à imprensa e sem esquema especial de segurança. No evento, ele informou que não poderia falar por muito tempo porque viajaria em seguida.

“Tenho que pegar um voo para São Paulo, porque um grupo de 10, 20 artistas e jogadores de futebol querem nos ajudar a aprovar a reforma da Previdência”, disse.

Esta não é a primeira vez que o Ministério da Economia omite informações sobre compromissos de Paulo Guedes. Em ocasiões anteriores, detalhes sobre encontros com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, foram mantidos em sigilo.